Ученые выяснили, что младенец в утробе матери может различать свет
Ученые из Университета Беркли в Калифорнии выяснили, что младенец в утробе матери может различать насыщенность света. А именно, что светочувствительные клетки сетчатки связаны между собой в единую сеть, которая и определяет цвет задолго до того, когда плод начнет различать изображения.
В исследовании определили, что около 3% ганглионарных клеток являются чувствительными к яркому свету. Ученые выделяют шесть видов этих клеток. Они могут посылать сигнал в супрахиазмальное ядро для того, чтобы переключить внутренние часы с режима дня в ночь. Некоторые из них отвечают за тот участок мозга, который сужает зрачки при ярком освещении. Эксперты обращают внимание и на те, которые взаимодействуют с необычными отделами мозга, отвечающими за эмоции и восприятие.
«Учитывая разнообразие этих клеток и их способность взаимодействовать с разными областями мозга, хотелось бы понять их роль в связи сетчатки с мозгом», - отмечает Марла Феллер, профессор молекулярной биологии в Университете Беркли. Специалист полагает, что они могут объяснить не только работу циркадных ритмов и зрачковый рефлекс, но и эффективность применения световой терапии при депрессии и нервных срывах.
В исследовании определили, что около 3% ганглионарных клеток являются чувствительными к яркому свету. Ученые выделяют шесть видов этих клеток. Они могут посылать сигнал в супрахиазмальное ядро для того, чтобы переключить внутренние часы с режима дня в ночь. Некоторые из них отвечают за тот участок мозга, который сужает зрачки при ярком освещении. Эксперты обращают внимание и на те, которые взаимодействуют с необычными отделами мозга, отвечающими за эмоции и восприятие.
«Учитывая разнообразие этих клеток и их способность взаимодействовать с разными областями мозга, хотелось бы понять их роль в связи сетчатки с мозгом», - отмечает Марла Феллер, профессор молекулярной биологии в Университете Беркли. Специалист полагает, что они могут объяснить не только работу циркадных ритмов и зрачковый рефлекс, но и эффективность применения световой терапии при депрессии и нервных срывах.
Наука
Добавил: Бердникова Диана Сегодня, 12:56