Ученые выяснили, что младенец в утробе матери может различать свет





В исследовании определили, что около 3% ганглионарных клеток являются чувствительными к яркому свету. Ученые выделяют шесть видов этих клеток. Они могут посылать сигнал в супрахиазмальное ядро для того, чтобы переключить внутренние часы с режима дня в ночь. Некоторые из них отвечают за тот участок мозга, который сужает зрачки при ярком освещении. Эксперты обращают внимание и на те, которые взаимодействуют с необычными отделами мозга, отвечающими за эмоции и восприятие.«Учитывая разнообразие этих клеток и их способность взаимодействовать с разными областями мозга, хотелось бы понять их роль в связи сетчатки с мозгом», - отмечает Марла Феллер, профессор молекулярной биологии в Университете Беркли. Специалист полагает, что они могут объяснить не только работу циркадных ритмов и зрачковый рефлекс, но и эффективность применения световой терапии при депрессии и нервных срывах.