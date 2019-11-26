Видеоигры назвали помехой в поиске работы





Если раньше СМИ и психологи беспочвенно связывали увлеченность видеоиграми с жестокостью, то теперь эксперты говорят о возможной корреляции безработицы с этим хобби. Новое исследование аналитического центра Superjob показало, что геймеры испытывают определенные трудности в трудоустройстве. Результаты говорят о том, что из 20 тысяч опрошенных безработных россиян старше 18-лет, около 32% играют в компьютерные игры. На вопрос о степени сложности поиска работы, геймеры оценили себя в 6,1 баллов по 10-балльной шкале, в то время как люди с другими увлечениями имели среднее значение в 5,9 баллов. "Ежедневные" игроки набрали критические 7,1 баллов.Стоит отметить, что данные не учитывали экономическое положение страны и региона, профессию и наличие образования у респондентов, а также возможность подработки фрилансером. Кроме того, многие увлекаются играми для потенциального перехода в кибер-спорт, высшие лиги которого могут рассчитывать на баснословные гонорары. Все же, около 47% опрошенных назвали видеоигры "пустой тратой времени", к которым они прибегают для ухода от реальности. Из геймеров лишь 18% составляли женщины, а остальная часть являлась представителями мужского пола.