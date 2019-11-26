АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Как встретить новогодние праздники без проблем с кислотным…
EUR 70.31 USD 63.76
Курс валют на 26.11.2019

Королева рок-н-ролла Тина Тернер отмечает 80-летний юбилей

Тина Тернер, одна из величайших певиц современности и лучших танцовщиц мира, отмечает юбилей. Королеве рок-н-ролла, которая удостоилась восьми премий «Эмми», сегодня исполнилось 80.
Королева рок-н-ролла Тина Тернер отмечает 80-летний юбилей

Певица, настоящее имя которой Анна Мэй Буллок, родилась в 1939 году в семье рабочей завода и баптистского дьякона. Когда будущей певице было 10 лет, ее родители развелись, и она вместе со старшей сестрой следующие шесть лет воспитывалась строгой и религиозной бабушкой. Жизнь девушки кардинально изменилась после 16, когда она переехала к матери в Сент-Луис, где позже и познакомилась с Айком Тернером, которому было суждено стать первым супругом восходящей звезды.

Музыкант позволил Буллок петь в его группе «Kings of Rhythm», которую в последствии переименовал в «Ike & Tina Turner Revue», а имя своей молодой супруги сменил на более звучное Тина. Благодаря протекции талантливого музыканта к начинающей певице Тине Тернер начала приходить популярность: он продумал ее сценический образ, а также создавал оригинальные интерпретации рок-композиций для выступлений. Однако вопреки тому, что карьера артистов шла вверх, их личная жизнь становилась все хуже. Айк Тернер бил супругу, а также злоупотреблял запрещенными веществами и алкоголем, что в итоге и привело к краху их брака.

Период, последовавший после развода, был крайне тяжелым для Тины Тернер как в плане моральном, так и с точки зрения построения карьеры. Ее альбомы плохо продавались, а на концерты приходило все меньше народа. Однако вышедший в 1984 году «Private Dancer» не только помог вернуться 45-летней певице в ТОПы американских чартов, но и стать международной знаменитостью. С этого времени популярность артистки только росла, и уже в 90-х о ней говорили, как о «королеве рок-н-ролла», а в течение следующего десятилетия артистка получила статус величайшей исполнительницы современности и одной из лучших танцовщиц мира.

Последним масштабным выступлением Тины Тернер стал концертный тур в 2009 году, обошедший по популярности даже шоу Бритни Спирс и Бейонсе. Сейчас 80-летняя певица живет в Швейцарии со своим вторым супругом Эрвином Бахом, с которым встречалась 27 лет до их свадьбы, и в связи с проблемами со здоровьем на публике больше не появляется, сообщает издание argumenti.ru.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 12:12

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Королева рок-н-ролла Тина Тернер отмечает 80-летний…
Евгений Папунаишвили станет новым героем шоу Дмитрия Шепелева…
Ученые обнаружили новый способ передачи данных через…
Антон Макарский 3 раза пытался уйти из…
Huawei планирует выпустить уникальные…
Веру Брежневу от слова «дорогая» начинает…
Названы 8 опасных признаков…
Юлия Савичева станцевала с Аллой Довлатовой под свою новую песню "От Москвы до…
В Музее космонавтики появился виртуальный…
Николай Басков высказался в поддержку Софии…
Диетолог составил список согревающих в мороз…
"АвтоВАЗ" собирается оплачивать рекламу только для Lada…
Анастасия Волочкова воссоединилась с женатым экс-бойфрендом Ринатом Арифулиным ради нового…
«Рособоронэкспорт» за 19 лет продал на внешних рынках оружия на 165 миллиардов…
"Лень-матушка": Игорь Николаев обустроил дома спортзал и теперь не знает, что с ним…
Дочь Дмитрия Маликова Стефания пока не торопится выходить…
Врач рассказал о вреде спорта для…
У звезд телесериалов «Физрук» и «Кухня» Дмитрия Власкина и Анны Бегуновой родилась…
Ученые: Антиоксиданты защищают клетки организма от хлора в питьевой…
Валентина Рубцова дала несколько эффективных…
Ради Софии Ротару Андрей Разин перенес свой концерт в Ледовом дворце…
Стартовали продажи бюджетной копии Hyundai Santa Fe от…
Куликова поздравила Аверина с днём рождения подборкой нежных…
Эксперты назвали полезные и вредные продукты при…
Жена Джигана рассказала, что её дочь с нетерпением ожидает пополнения в…
Дешевая копия Jeep Wrangler получила внедорожную…
Как встретить новогодние праздники без проблем с кислотным…
Фильму «Весна на Заречной улице» исполнилось 63…
Медики предупредили об опасности переедания…
Звезда "Дом-2" Арсений Ефименков отрицает свой роман с Анной…
«Озорник»: Иосиф Пригожин повеселил поклонников фотографией с «вантузом» на…
Ведущая "Дом-2" Ксения Бородина недовольна критикой работы своего салона…
В интернете показали УАЗ «Буханку»…
Малышева рассказала о профилактике болезни…
Звезда "Дом-2" Алена Водонаева рассказала, что на месте жены Владимира Кузьмина подала бы на…
В мессенджере WhatsApp появится новая…
Давид Манукян может лишиться наследства из-за общения с ведущей "Дом-2" Ольгой…
Назван лучший сухофрукт, который защитит от…
Звезда "Дом-2" Рима Пенджиева опубликовала интимное фото из ванной…
Биологи: Бактериальные полимеры ускорили заживление…
Просмотреть все новости