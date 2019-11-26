Королева рок-н-ролла Тина Тернер отмечает 80-летний юбилей
Тина Тернер, одна из величайших певиц современности и лучших танцовщиц мира, отмечает юбилей. Королеве рок-н-ролла, которая удостоилась восьми премий «Эмми», сегодня исполнилось 80.
Певица, настоящее имя которой Анна Мэй Буллок, родилась в 1939 году в семье рабочей завода и баптистского дьякона. Когда будущей певице было 10 лет, ее родители развелись, и она вместе со старшей сестрой следующие шесть лет воспитывалась строгой и религиозной бабушкой. Жизнь девушки кардинально изменилась после 16, когда она переехала к матери в Сент-Луис, где позже и познакомилась с Айком Тернером, которому было суждено стать первым супругом восходящей звезды.
Музыкант позволил Буллок петь в его группе «Kings of Rhythm», которую в последствии переименовал в «Ike & Tina Turner Revue», а имя своей молодой супруги сменил на более звучное Тина. Благодаря протекции талантливого музыканта к начинающей певице Тине Тернер начала приходить популярность: он продумал ее сценический образ, а также создавал оригинальные интерпретации рок-композиций для выступлений. Однако вопреки тому, что карьера артистов шла вверх, их личная жизнь становилась все хуже. Айк Тернер бил супругу, а также злоупотреблял запрещенными веществами и алкоголем, что в итоге и привело к краху их брака.
Период, последовавший после развода, был крайне тяжелым для Тины Тернер как в плане моральном, так и с точки зрения построения карьеры. Ее альбомы плохо продавались, а на концерты приходило все меньше народа. Однако вышедший в 1984 году «Private Dancer» не только помог вернуться 45-летней певице в ТОПы американских чартов, но и стать международной знаменитостью. С этого времени популярность артистки только росла, и уже в 90-х о ней говорили, как о «королеве рок-н-ролла», а в течение следующего десятилетия артистка получила статус величайшей исполнительницы современности и одной из лучших танцовщиц мира.
Последним масштабным выступлением Тины Тернер стал концертный тур в 2009 году, обошедший по популярности даже шоу Бритни Спирс и Бейонсе. Сейчас 80-летняя певица живет в Швейцарии со своим вторым супругом Эрвином Бахом, с которым встречалась 27 лет до их свадьбы, и в связи с проблемами со здоровьем на публике больше не появляется, сообщает издание argumenti.ru.
Певица, настоящее имя которой Анна Мэй Буллок, родилась в 1939 году в семье рабочей завода и баптистского дьякона. Когда будущей певице было 10 лет, ее родители развелись, и она вместе со старшей сестрой следующие шесть лет воспитывалась строгой и религиозной бабушкой. Жизнь девушки кардинально изменилась после 16, когда она переехала к матери в Сент-Луис, где позже и познакомилась с Айком Тернером, которому было суждено стать первым супругом восходящей звезды.
Музыкант позволил Буллок петь в его группе «Kings of Rhythm», которую в последствии переименовал в «Ike & Tina Turner Revue», а имя своей молодой супруги сменил на более звучное Тина. Благодаря протекции талантливого музыканта к начинающей певице Тине Тернер начала приходить популярность: он продумал ее сценический образ, а также создавал оригинальные интерпретации рок-композиций для выступлений. Однако вопреки тому, что карьера артистов шла вверх, их личная жизнь становилась все хуже. Айк Тернер бил супругу, а также злоупотреблял запрещенными веществами и алкоголем, что в итоге и привело к краху их брака.
Период, последовавший после развода, был крайне тяжелым для Тины Тернер как в плане моральном, так и с точки зрения построения карьеры. Ее альбомы плохо продавались, а на концерты приходило все меньше народа. Однако вышедший в 1984 году «Private Dancer» не только помог вернуться 45-летней певице в ТОПы американских чартов, но и стать международной знаменитостью. С этого времени популярность артистки только росла, и уже в 90-х о ней говорили, как о «королеве рок-н-ролла», а в течение следующего десятилетия артистка получила статус величайшей исполнительницы современности и одной из лучших танцовщиц мира.
Последним масштабным выступлением Тины Тернер стал концертный тур в 2009 году, обошедший по популярности даже шоу Бритни Спирс и Бейонсе. Сейчас 80-летняя певица живет в Швейцарии со своим вторым супругом Эрвином Бахом, с которым встречалась 27 лет до их свадьбы, и в связи с проблемами со здоровьем на публике больше не появляется, сообщает издание argumenti.ru.