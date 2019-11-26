Муж Юлии Савичевой против становления их с певицей дочери артисткой

, — рассказала исполнительница.Юлия Савичева созналась, что по причине плотного трудового графика она не имеет возможности уделить девочке много времени. Певица объясняет это большим количеством труда ради обеспечения будущего своего ребёнка., — сообщила исполнительница.Юлия Савичева призналась, что в воспитании дочери сильно полагается на свекровь. Знаменитость сумела найти общий язык с матерью мужа. Савичева подчеркивает, что всё зависит от конкретных людей. Важно суметь «наступить на горло» своим привычкам в некоторые моменты, чтобы понять другого человека. Частое общение поможет более хорошо понять друг друга.В прошлом месяце Юлия Савичева и Александр Аршинов отпраздновали свою пятую годовщину брака. В честь этого события артистка поделилась с поклонниками видео, записанным во время торжественной церемонии. В комментарии к ролику певица добавила, что всегда достаточно спокойно относилась к вопросу о штампе в паспорте, однако организовала вечеринку в часть свадьбы для встречи с друзьями и родными.