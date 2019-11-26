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Муж Юлии Савичевой против становления их с певицей дочери артисткой

Муж Юлии Савичевой не хочет, что их с певицей 2-летняя дочь становилась артисткой, когда вырастет. Александр Аршинов желает девочке избежать этой тяжелой профессии.
Муж Юлии Савичевой против становления их с певицей дочери артисткой

«Муж резко против, чтобы она выступала на сцене. Говорит, что профессия крайне тяжелая. Мы имеем возможность дать ей советы, однако конечное решение она примет сама. Думаю, нельзя пугаться эстрады. Если будет артисткой, значит просто это судьба. Запрещать развиваться в каком-либо направлении не буду. Сегодня Аня очень любит танцевать и петь, слушать книжки», — рассказала исполнительница.

Юлия Савичева созналась, что по причине плотного трудового графика она не имеет возможности уделить девочке много времени. Певица объясняет это большим количеством труда ради обеспечения будущего своего ребёнка.

«Сама росла в семье музыкантов. Очень часто посещала с ними разные места. Обиды никакой нет», — сообщила исполнительница.

Юлия Савичева призналась, что в воспитании дочери сильно полагается на свекровь. Знаменитость сумела найти общий язык с матерью мужа. Савичева подчеркивает, что всё зависит от конкретных людей. Важно суметь «наступить на горло» своим привычкам в некоторые моменты, чтобы понять другого человека. Частое общение поможет более хорошо понять друг друга.

В прошлом месяце Юлия Савичева и Александр Аршинов отпраздновали свою пятую годовщину брака. В честь этого события артистка поделилась с поклонниками видео, записанным во время торжественной церемонии. В комментарии к ролику певица добавила, что всегда достаточно спокойно относилась к вопросу о штампе в паспорте, однако организовала вечеринку в часть свадьбы для встречи с друзьями и родными.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 13:56

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