Юлия Савичева станцевала с Аллой Довлатовой под свою новую песню "От Москвы до Мадрида"

Накануне Юлия Савичева сообщила своим преданным поклонникам, что собирается в гости к Алле Довлатовой, чтобы повести с ней прямой эфир на "Русском радио". Сегодня исполнительница опубликовала видео, на котором запечатлена она и радиоведущая. Знаменитости смешно танцуют под новую композицию Юлии Савичевой "От Москвы до Мадрида". Певица для похода на "Русское радио" выбрала брюки, гольф и вязаную кофту, а Алла Довлатова надела ярко-красное платье. В комментарии к посту в Instagram Юлия Савичева написала: "А вот и наши танцульки под мою новую песню".В конце своей публикации исполнительница поблагодарила радиоведущую за позитивный день. Также она сказала спасибо преданным поклонникам, которые слушали эфир "Русского радио" с ее участием. Подписчики поздравили Юлию Савичеву с премьерой песни и оставили свои комплименты. Всего за несколько десятков минут видео просмотрели более 5 500 пользователей Сети.