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Эксперты назвали 7 гаджетов, которые стоит купить в Черную пятницу

Черная пятница в скором времени вызовет ажиотаж в российских торговых центрах. Для того, чтобы не упустить отличную сделку, эксперты назвали 7 гаджетов, заслуживающих покупки.

Любовь к выгодным предложениям можно направить по отношению к "умным" весам Picooc S3. В паре с фирменным мобильным приложением это устройство предоставит покупателю информацию о весе, проценте жира, мышц и воды, массе костей, скорости обмена веществ и метаболическом возрасте всего за 6,1 тысячу рублей. Вторым интересным товаром эксперты называют сетевую камеру iVideon Cute, позволяющую следить со смартфона за собственным домом, находясь в любой точке мира. За это устройство производитель просит 3,3 тысячи рублей. Тройку лидеров замыкает умный сад с электронным контролем уровня воды iGarden. С его помощью каждый сможет вырастить у себя на подоконнике салат, цветы, помидоры и клубнику за 3,1 тысячу рублей.

В списке также значился комплект из 2 умных брелков Chipolo PLUS и карта-трекер Chipolo CARD. Оба гаджета являются отличным средством для поиска потерянных ключей, смартфона и других предметов по звуковому сигналу либо GPS-навигатору. Их стоимость оценена в 5,2 тысячи рублей. Россиян могут заинтересовать и беспроводные наушники Bose QuietComfort 35 (QC35) II за 20,2 тысячи рублей. Вместо них, можно обратить внимание на 27-литровый рюкзак Pacsafe Intasafe X, который оснащен защитой от карманников особым замком. Для улучшения эстетического вида комнаты, наконец, скидка предлагается на смарт-систему освещения Nanoleaf Aurora. Этот "конструктор" из неоновых светильников треугольной комнаты добавит научно-фантастической атмосферы в любой дом. Его цена составляет 12,7 тысяч рублей.

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Технологии / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 12:19

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