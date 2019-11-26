Huawei планирует выпустить уникальные наушники
Компания Huawei ведет активную работу над созданием новых наушников, которые, по словам представителей бренда, будут технически совершенным и в чем-то даже уникальным устройством. С таким заявлением выступил один из топ-менеджеров компании во время презентации новых устройств
По словам Юй Чэндуна, компания действительно планирует выпуск накладных наушников, анонс которых ожидается уже в начале следующего года. Он также добавил, что сейчас инженеры компании работают над принципиально новыми наушниками, которые станут технологически продвинутым уникальным устройством. Впрочем, уточнять, в чем именно заключается уникальность грядущей новинки, представитель Huawei не стал.
Не так давно компания выпустила полностью беспроводные TWS-наушники FreeBuds 3, работающие на базе фирменного чипа Kirin A1. Причем, данный чип компания позиционирует как первую в мире платформу, сертифицированную для работы с беспроводной технологией Bluetooth 5.1.
По словам Юй Чэндуна, компания действительно планирует выпуск накладных наушников, анонс которых ожидается уже в начале следующего года. Он также добавил, что сейчас инженеры компании работают над принципиально новыми наушниками, которые станут технологически продвинутым уникальным устройством. Впрочем, уточнять, в чем именно заключается уникальность грядущей новинки, представитель Huawei не стал.
Не так давно компания выпустила полностью беспроводные TWS-наушники FreeBuds 3, работающие на базе фирменного чипа Kirin A1. Причем, данный чип компания позиционирует как первую в мире платформу, сертифицированную для работы с беспроводной технологией Bluetooth 5.1.
Технологии
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 11:54