Врачи считают целлюлит на коже у девушек нормальным явлением





По словам специалистов, стоит скорее беспокоиться тем, у кого наблюдается полное отсутствие «апельсиновой корочки». Это может указывать на недостаточное продуцирование эстрогена. Эти женские гормоны призваны отвечать за многочисленные процессы в женском организме. В первую очередь, за нормальное развитие матки и стабилизацию менструального цикла. Врачи выделяют четыре основных стадии развития целлюлита. Если видима первая стадия, то не стоит переживать. Поднимать тревогу необходимо при третьем и четвертом типах. При таком виде чаще всего «апельсиновая корка» становится глубже и любые прикосновения к пораженным участкам сопровождаются болью.Чтобы обезопаситься от симптомов целлюлита, стоит прибегать к различным массажам и спортивным упражнениям. Медики заключают, что появление целлюлита могут спровоцировать средства и препараты для похудения, а также оральные контрацептивы, нарушающие эстроген.