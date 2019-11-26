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В Музее космонавтики появился виртуальный кот-экскурсовод

В московском Музее космонавтики появился виртуальный кот, который сможет стать гидом для гостей и рассказать немало интересных подробностей. Речь о новом мобильном приложении, которое получило название «Васька и звездочка».
В Музее космонавтики появился виртуальный кот-экскурсовод

Как сообщает официальный сайт городской администрации, виртуальный гид Васька поможет гостям музея лучше ориентироваться среди его многочисленных экспонатов. Для этого нужно будет лишь воспользоваться своим смартфоном, предварительно установив на него специальное приложение. Сам кот Васька впоследствии станет виртуальным гидом для посетителей и расскажет обо всех подробностях. При создании этой программы разработчики использовали технологию дополненной реальности, поэтому кот получился трехмерным. Отмечается, что это приложение может быть полезным для дошкольников и учащихся младших классов, поскольку рассказывает в доступной форме о наиболее интересных экспонатах и о самом космосе.

Кот Васька может поделиться не только фактами о представленный в музейной экспозиции предметах, но еще и провести с юными посетителями викторину, проверив их знания. Пока приложение доступно лишь для смартфонов, работающих под управлением ОС Android.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 11:36

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