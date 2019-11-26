Сын Екатерины Климовой сломал палец в свой день рождения
Сын Екатерины Климовой получил травму на свой 13-й день рождения. На странице своего аккаунта в Instagram актриса рассказала, что ребёнок сломал палец.
В комментарии к посту она назвала сына самым замечательным мужчиной, какого могла родить и поблагодарила за то, что он появился в их семье 13 годами ранее. Климова отметила омрачивший праздник перелом пальца у мальчика.
«Будь здоров. Люблю бесконечно!» — отметила актриса.
Подписчики поздравили Екатерину Климову, а также пожелали её сыну скорого выздоровления. Ребёнку пожелали счастья, а также исполнения желаний.
В комментарии к посту она назвала сына самым замечательным мужчиной, какого могла родить и поблагодарила за то, что он появился в их семье 13 годами ранее. Климова отметила омрачивший праздник перелом пальца у мальчика.
«Будь здоров. Люблю бесконечно!» — отметила актриса.
Подписчики поздравили Екатерину Климову, а также пожелали её сыну скорого выздоровления. Ребёнку пожелали счастья, а также исполнения желаний.