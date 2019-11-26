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Ученые обнаружили новый способ передачи данных через атмосферу

Специалисты из Самарского университета и РАН сообщают о невероятной разработке. Ученые смогли обнаружить новый способ передачи данных через атмосферу.

Российские ученые из Приволжского федерального округа нашли способ создания оптических материалов, которые необходимы для усовершенствования биомедицинского оборудования. Что более важно, эти элементы способны улучшить аппараты для передачи данных по лазерному лучу в атмосфере. Эти метаповерхности позволят манипулировать поляризацией и фазой электромагнитных излучений, таким образом генерируя световые поля с уникальными лазерными пучками. В этом случае, новый метод передаст световую энергию по направлению к источнику, что являлось бы невозможным с использованием традиционных оптических квантовых генераторов.

Эксперты говорят, что метаповерхности позволят добиться невероятной точности отправки и получения информации из-за преодоления помех. К таковым относятся ветер, туман и дожди. Лазерные пучки смогут путешествовать в пространстве почти без потери каких-либо данных. Управление поляризацией также является отличной новостью для инженеров, ведь это предоставляет возможность создания световых полей с новыми свойствами. А это, в свою очередь, помогает при разработке высокоточных инструментов лазерной резки и гравировки в биологии, медицине и работе с материалами.

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Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 12:06

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