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Российский космонавт рассказал о встрече Нового года на МКС

Известный российский космонавт, а ныне депутат Госдумы Роман Романенко рассказал о том, как его коллеги во время длительных миссий на МКС поддерживают связь с родными и встречают новогодние праздники. Подробностями он поделился с артековцами, передает агентство РИА Новости.
Российский космонавт рассказал о встрече Нового года на МКС

На вопрос о том, как космонавты встречают на орбите Новый Год, Романенко отметил, что ему и самому приходилось встречать этот праздник на борту станции во время своего второй миссии на МКС. «На борту грузового корабля нам прислали приятные подарки от друзей и родных с видеообращениями. Мы все вместе сидели потом все это просматривали по несколько раз. А потом накрыли торжественный стол, включили поздравление президента и после этого смогли поднять бокалы», - вспоминает российский член экипажа.

При этом, как отметил Роман Юрьевич, на МКС Новый год начинается намного раньше, чем для всех обитателей Земли. «Поскольку летаем вокруг Земли, то праздновать с коллегами начали уже над Австралией. Потом видели фейерверки в Китае, не менее ярко встречали праздник в Европе, особенно в крупных городах», - подчеркнул он.

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Наука
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 13:48

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