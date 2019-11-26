Российский космонавт рассказал о встрече Нового года на МКС





На вопрос о том, как космонавты встречают на орбите Новый Год, Романенко отметил, что ему и самому приходилось встречать этот праздник на борту станции во время своего второй миссии на МКС. «На борту грузового корабля нам прислали приятные подарки от друзей и родных с видеообращениями. Мы все вместе сидели потом все это просматривали по несколько раз. А потом накрыли торжественный стол, включили поздравление президента и после этого смогли поднять бокалы», - вспоминает российский член экипажа.При этом, как отметил Роман Юрьевич, на МКС Новый год начинается намного раньше, чем для всех обитателей Земли. «Поскольку летаем вокруг Земли, то праздновать с коллегами начали уже над Австралией. Потом видели фейерверки в Китае, не менее ярко встречали праздник в Европе, особенно в крупных городах», - подчеркнул он.