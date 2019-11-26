"Лень-матушка": Игорь Николаев обустроил дома спортзал и теперь не знает, что с ним делать

Игорь Николаев часто общается со своими преданными поклонниками и делится с ними всем, что происходит в его жизни. Сегодня композитор опубликовал фотографию, на которой запечатлены несколько тренажёров и большие зеркала на стенах. Также на снимке видно, что фотографирует Игорь Николаев, который стоит в углу. Одет певец в розовую футболку и черные штаны. В комментарии исполнитель написал: "Обустроили дома спортзал. Теперь вопрос: что со всем этим делать? Лень-матушка".Подписчики начали шутить и посоветовали Игорю Николаеву открыть платный спортзал. Некоторые начали писать, с чего лучше начинать тренировки. Другие спросили, будет ли пользоваться тренажерами супруга певца Юлия Проскурякова, но ответа на свой вопрос пока не получили. Публикация композитора в социальной сети Instagram уже набрала большое количество лайков.