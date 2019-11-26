АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Как встретить новогодние праздники без проблем с кислотным…
EUR 70.31 USD 63.76
Курс валют на 26.11.2019

"Лень-матушка": Игорь Николаев обустроил дома спортзал и теперь не знает, что с ним делать

На странице в Instagram Игорь Николаев сообщил преданным поклонникам, что обустроил дома спортзал. Также исполнитель в шуточной форме отметил, что теперь не знает, что с ним делать.
"Лень-матушка": Игорь Николаев обустроил дома спортзал и теперь не знает, что с ним делать

Игорь Николаев часто общается со своими преданными поклонниками и делится с ними всем, что происходит в его жизни. Сегодня композитор опубликовал фотографию, на которой запечатлены несколько тренажёров и большие зеркала на стенах. Также на снимке видно, что фотографирует Игорь Николаев, который стоит в углу. Одет певец в розовую футболку и черные штаны. В комментарии исполнитель написал: "Обустроили дома спортзал. Теперь вопрос: что со всем этим делать? Лень-матушка".

Подписчики начали шутить и посоветовали Игорю Николаеву открыть платный спортзал. Некоторые начали писать, с чего лучше начинать тренировки. Другие спросили, будет ли пользоваться тренажерами супруга певца Юлия Проскурякова, но ответа на свой вопрос пока не получили. Публикация композитора в социальной сети Instagram уже набрала большое количество лайков.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:02

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Тихом океане зафиксирован рекордный в ноябре шестой…
Volkswagen Jetta нового поколения получил сертификат для…
Сын Екатерины Климовой сломал палец в свой день…
Эксперты назвали 7 гаджетов, которые стоит купить в Черную…
Королева рок-н-ролла Тина Тернер отмечает 80-летний…
Евгений Папунаишвили станет новым героем шоу Дмитрия Шепелева…
Ученые обнаружили новый способ передачи данных через…
Антон Макарский 3 раза пытался уйти из…
Huawei планирует выпустить уникальные…
Веру Брежневу от слова «дорогая» начинает…
Названы 8 опасных признаков…
Юлия Савичева станцевала с Аллой Довлатовой под свою новую песню "От Москвы до…
В Музее космонавтики появился виртуальный…
Николай Басков высказался в поддержку Софии…
Диетолог составил список согревающих в мороз…
"АвтоВАЗ" собирается оплачивать рекламу только для Lada…
Анастасия Волочкова воссоединилась с женатым экс-бойфрендом Ринатом Арифулиным ради нового…
«Рособоронэкспорт» за 19 лет продал на внешних рынках оружия на 165 миллиардов…
"Лень-матушка": Игорь Николаев обустроил дома спортзал и теперь не знает, что с ним…
Дочь Дмитрия Маликова Стефания пока не торопится выходить…
Врач рассказал о вреде спорта для…
У звезд телесериалов «Физрук» и «Кухня» Дмитрия Власкина и Анны Бегуновой родилась…
Ученые: Антиоксиданты защищают клетки организма от хлора в питьевой…
Валентина Рубцова дала несколько эффективных…
Ради Софии Ротару Андрей Разин перенес свой концерт в Ледовом дворце…
Стартовали продажи бюджетной копии Hyundai Santa Fe от…
Куликова поздравила Аверина с днём рождения подборкой нежных…
Эксперты назвали полезные и вредные продукты при…
Жена Джигана рассказала, что её дочь с нетерпением ожидает пополнения в…
Дешевая копия Jeep Wrangler получила внедорожную…
Как встретить новогодние праздники без проблем с кислотным…
Фильму «Весна на Заречной улице» исполнилось 63…
Медики предупредили об опасности переедания…
Звезда "Дом-2" Арсений Ефименков отрицает свой роман с Анной…
«Озорник»: Иосиф Пригожин повеселил поклонников фотографией с «вантузом» на…
Ведущая "Дом-2" Ксения Бородина недовольна критикой работы своего салона…
В интернете показали УАЗ «Буханку»…
Малышева рассказала о профилактике болезни…
Звезда "Дом-2" Алена Водонаева рассказала, что на месте жены Владимира Кузьмина подала бы на…
В мессенджере WhatsApp появится новая…
Просмотреть все новости