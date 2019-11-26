Веру Брежневу от слова «дорогая» начинает «передергивать»

Бывшая участница поп-группы «ВИА Гра», а ныне популярная сольная исполнительница Вера Брежнева рассказала подписчикам своей страницы в Instagram о слове, которое она предпочитает не использовать в общении с другими, и не приемлет в качестве обращения к себе. Супруга Константина Меладзе утверждает, что не любит фамильярное «дорогая», и все, кто близко с ней знаком об этом знают. Поэтому ни семья, ни друзья знаменитости так друг к другу не обращаются.При этом Вера Брежнева утверждает, что от подобного официального обращения ее не «передергивает», в противном же случае звезда считает, что слово «дорогая» звучит «очень грубо и неискренне». Также певица отметила, что не любит, когда от коллег или знакомых приходят не персонализированные сообщения. Если артистка не видит в тексте послания своего имени, она сразу же относит полученное к разряду рекламной рассылки, а к ним у знаменитости не самое теплое отношение.