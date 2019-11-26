Николай Басков высказался в поддержку Софии Ротару

Российские журналисты сообщают, что София Ротару собирается выступить на предстоящей «Песне года». Кроме того, украинская певица намерена вернуться в РФ с продолжительным музыкальным туром. Сама артистка признается, что рассматривает возможность участия в новогодних корпоративах. Эта новость вызвала бурное неодобрение как со стороны россиян, так и украинцев. Если первых возмущали прошлые отказы поп-звезды выступать с концертами во время сложных отношений Украины и России, то вторые считают «предательством» её гастроли в соседней стране.Николай Басков решил заступиться за Ротару, сообщив, что сам многократно выступал на одной сцене с знаменитостью. «Золотой голос России» заявил, что считает происходящее «открытой травлей» певицы, и поэтому просит разделять политику и музыку. Он надеется, что его коллега все-таки посетит страну со своими культовыми хитами, считая её «великой исполнительницей». Кроме прочего, Басков поддерживает украинских певцов, с которыми поддерживает дружеские отношения и которые получают многочисленные национальные премии.