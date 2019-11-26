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Названы 8 опасных признаков обезвоживания

Обезвоживание может наступить в случаях, когда человеческий организм теряет больше жидкости, чем потребляет. Происходит это при физических нагрузках, мочеиспускании, рвота и диарее, а также просто в жаркую погоду. При этом, жидкость организму нужна для полноценной работы всех органов и систем, а потому допускать обезвоживания не стоит. Специалисты назвали 8 наиболее опасных признаков этого состояния.

Так, свидетельствовать об обезвоживании может неприятное дыхание. Организм вырабатывает слюну круглосуточно, чтобы увлажнять слизистую в полости рта и смывать остатки пищи. В случае ее недостатка, на частицах остатков пищи начинают активно размножаться бактерии, что и провоцирует неприятный запах изо рта. Это и является первым признаком обезвоживания. Чтобы не допустить этого, следует в течение дня пить воду в достаточных количествах. По словам исследователей, о недостатке жидкости в организме может свидетельствовать раздражительность, усталость и даже появление необоснованных головных болей. Кроме того, у людей с дефицитом жидкости часто истощаются запасы гликогена, поэтому их нередко тянет на сладкое. Еще одно свидетельство обезвоживания – сухость кожных покровов. Для проверки этого параметра можно на несколько секунд сомкнуть ладони, а после резко отпустить – смятые складки на коже в случае достаточного количества воды быстро вернутся в начальное положение.

В числе прочих признаков недостаточного количества жидкости специалисты называют янтарный цвет мочи. О нормальном состоянии свидетельствует прозрачная моча светло-желтого цвета. Наконец, при обезвоживании человеку становится сложно переносить физические нагрузки, а в отдельных случаях опасно даже управлять автомобилем в подобном состоянии. Ученые даже приравнивают это состояние с попыткой управлять автомобилем после употребления спиртного.

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Наука
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 11:42

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