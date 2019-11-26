Диетолог составил список согревающих в мороз напитков





, — отметил специалист во время общения с журналистами.Среди пищи эксперт рекомендовал выбирать высокоуглеводные продукты питания, которые легко усвоить. К последним он отнёс каши и кондитерские изделия. Специалист добавил, что в небольших количествах подобное питание не станет проблемой для фигуры. Диетолог опроверг наличие у алкоголя согревающих свойств, поскольку спиртное зачастую вызывает расширение сосудов, провоцируя ускорение охлаждения тела.