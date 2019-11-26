Диетолог составил список согревающих в мороз напитков
Виктор Тутельян, внештатный диетолог Минздрава, посоветовал напитки, которые позволят согреться в холод и морозы. Для этого специалист советовал выбрать теплые жидкости с сахаром, тогда как алкоголь рекомендовал исключить по причине его противоположного эффекта.
«Что можно советовать в морозы? Сладкий горячий чай. Хорошо покажут себя иные содержащие сахар напитки, однако желательно в тёплом либо горячем виде. К примеру, тёплый морс может быстро согреть», — отметил специалист во время общения с журналистами.
Среди пищи эксперт рекомендовал выбирать высокоуглеводные продукты питания, которые легко усвоить. К последним он отнёс каши и кондитерские изделия. Специалист добавил, что в небольших количествах подобное питание не станет проблемой для фигуры. Диетолог опроверг наличие у алкоголя согревающих свойств, поскольку спиртное зачастую вызывает расширение сосудов, провоцируя ускорение охлаждения тела.
«Что можно советовать в морозы? Сладкий горячий чай. Хорошо покажут себя иные содержащие сахар напитки, однако желательно в тёплом либо горячем виде. К примеру, тёплый морс может быстро согреть», — отметил специалист во время общения с журналистами.
Среди пищи эксперт рекомендовал выбирать высокоуглеводные продукты питания, которые легко усвоить. К последним он отнёс каши и кондитерские изделия. Специалист добавил, что в небольших количествах подобное питание не станет проблемой для фигуры. Диетолог опроверг наличие у алкоголя согревающих свойств, поскольку спиртное зачастую вызывает расширение сосудов, провоцируя ускорение охлаждения тела.