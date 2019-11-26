Елена Летучая пробует свои силы в амплуа дизайнера





40-летняя знаменитость призналась, что ей всегда было сложно подобрать себе достойный образ, и поэтому она решилась на создание собственной линии одежды. «Меня все девочки поймут!! Очень сложно подобрать правильное боди… Сейчас в основном создаю какие-то вещи для женщин, и конечно, для себя. Изначально делала футболки и свитшоты. Теперь вот платья», - поделилась ведущая. Елена Летучая рассказала, что всю коллекцию можно было увидеть на Неделе моды в столице России.В студию программы «Вечерний Ургант» новоиспечённый дизайнер пришла в черном элегантном платье с вырезом на груди в форме сердца. «Лена спасибо! Очень красивый вид! Это же вы дизайнер! Скажите, вы просто прожгли платье утюгом!?» - прокомментировал вечерний образ Летучей ведущий шоу Иван Ургант.