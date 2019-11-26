Ради Софии Ротару Андрей Разин перенес свой концерт в Ледовом дворце Санкт-Петербурга

Несколько дней назад Андрей Разин поддержал решение украинской певицы Софии Ротару начать гастрольную деятельность в Российской Федерации. Сегодня продюсер сообщил своим подписчикам, что ради этой исполнительницы перенес свой концерт в Ледовом дворце Санкт-Петербурга с 24 декабря 2019 года на 15 марта 2020 года. Он опубликовал коллаж, на одной стороне которого черно-белый снимок Софии Ротару, а на другой его фото. В комментарии к публикации в Instagram продюсер «Ласкового мая» написал, что относится к украинской певице неоднозначно из-за того, что она ни за что отправила в тюрьму своего директора Ольгу Коняхину.При этом Андрей Разин уверен, что артисты России и Украины могут ездить друг к другу и на их пути не должно быть никаких препятствий. А всех политиков, которые начали критиковать Софию Ротару, продюсер считает просто недальновидно мыслящими людьми.