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Анастасия Волочкова воссоединилась с женатым экс-бойфрендом Ринатом Арифулиным ради нового шоу

Анастасия Волочкова воссоединилась с Ринатом Арифулиным ради нового шоу «Балерина в зазеркалье цирка». Артистка вместе с женатым экс-бойфрендом страстно танцевала на премьере проекта.
Анастасия Волочкова воссоединилась с женатым экс-бойфрендом Ринатом Арифулиным ради нового шоу

Как оказалось, Анастасия Волочкова и ее бывший партнер по Большому театру и экс-возлюбленный Ринат Арифулин после непродолжительных отношений сумели остаться друзьями. Балерина отмечает, что артист помог ей справиться со сложным периодом в жизни, поддержав, когда она переживала уход из семьи Игоря Вдовина. Артистка до сих пор благодарна Арифулину за то, что он был рядом в трудную минуту, и не стал мешать ее счастью, когда знаменитость встретила Бахтияра Салимова. Последнее, по словам звезды, она считает поистине «мужским поступком», а также тем, что в конечном итоге и позволило артистам сохранить дружбу.

Сейчас Ринат Арифулин счастливо женат на помощнице Анастасии Волочковой Татьяне Гринько, с которой воспитывает дочь. Некоторое время назад у девочки были проблемы со здоровьем, и артист обратился за помощью к бывшей коллеге: балерина не отказала и посодействовала в лечении малышки.

Теперь же, как оказалось на премьере проекта «Балерина в зазеркалье цирка», Анастасия Волочкова восстановила сотрудничество с Ринатом Арифулиным в профессиональном плане. Артистка воссоединилась с женатым экс-бойфрендом в рамках нового шоу, в котором бывшие партнеры по Большому театру поставили не один совместный танец.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 11:12

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