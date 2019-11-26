Анастасия Волочкова воссоединилась с женатым экс-бойфрендом Ринатом Арифулиным ради нового шоу

Как оказалось, Анастасия Волочкова и ее бывший партнер по Большому театру и экс-возлюбленный Ринат Арифулин после непродолжительных отношений сумели остаться друзьями. Балерина отмечает, что артист помог ей справиться со сложным периодом в жизни, поддержав, когда она переживала уход из семьи Игоря Вдовина. Артистка до сих пор благодарна Арифулину за то, что он был рядом в трудную минуту, и не стал мешать ее счастью, когда знаменитость встретила Бахтияра Салимова. Последнее, по словам звезды, она считает поистине «мужским поступком», а также тем, что в конечном итоге и позволило артистам сохранить дружбу.Сейчас Ринат Арифулин счастливо женат на помощнице Анастасии Волочковой Татьяне Гринько, с которой воспитывает дочь. Некоторое время назад у девочки были проблемы со здоровьем, и артист обратился за помощью к бывшей коллеге: балерина не отказала и посодействовала в лечении малышки.Теперь же, как оказалось на премьере проекта «Балерина в зазеркалье цирка», Анастасия Волочкова восстановила сотрудничество с Ринатом Арифулиным в профессиональном плане. Артистка воссоединилась с женатым экс-бойфрендом в рамках нового шоу, в котором бывшие партнеры по Большому театру поставили не один совместный танец.