У звезд телесериалов «Физрук» и «Кухня» Дмитрия Власкина и Анны Бегуновой родилась дочь

Во время съемок телесериала «Хозяйка горы» Дмитрий Власкин поделился с общественностью счастливой новостью. У него и супруги Анны Бегуновой родилась дочь, которую назвали Лукерьей. Актер также рассказал, что сейчас направляется в Минск, где расположилась съемочная площадка нового проекта. По его словам, все выходные он пытается проводить с семьей, в которой появилось пополнение. Известно, что кроме новорожденной дочери звездная пара также воспитывает четырехлетнего сына Федора. Последний родился в предыдущих отношениях Бегуновой с артистом Сергеем Лавыгиным.Власкин с юмором отмечает, что его сын имеет двух отцов, и они оба снимаются в кино. Кроме прочего, маленький Федор часто вспоминает в разговорах сцены из фильмов, в котором его родители принимали участие. Напоминаем, что Бегунова и Власкин поженились в конце октября текущего года без особенных торжеств, скромно расписавшись в ЗАГСе. Кроме прочего, новый телесериал «Хозяйка горы» будет рассказывать историю протагониста, которому досталась таинственная шкатулка с редкими изумрудами. В кастинге киноленты также числятся Виктория Толстоганова, Сергей Перегудов, Анна Снаткина, Наталья Аринбасарова, Евгений Пронин и другие.