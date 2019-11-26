Антон Макарский 3 раза пытался уйти из семьи

Антон Макарский встретил свою супругу во время кастинга. Спустя несколько дней он не представлял собственную жизнь без Виктории Морозовой. После этого период привыкания к особенностям друг друга стал достаточно сложным испытанием. Он признался, что, оказавшись в профессии, был сильно разочарован, поскольку реальность значительно расходилась с ожиданиями. Актёр чувствовал себя совершенно комфортно в армии, поэтому у него имелись определённые сомнения относительно выбора своего дальнейшего пути.Макарский принимал участие в опереттах, снимался в клипах, озвучивал мультфильмы. Артист посещал различные шоу-программы на телевидении. Говоря о семейной жизни, Макарский отметил частые ссоры. Отношения он назвал «боями без правил». Актёр признался, что 3 раза уходил в первый год совместной жизни, однако супруга его возвращала. По прошлой привычке он уходил примерно на 5 дней. На протяжении 13 лет Виктория Морозова не имела возможности забеременеть. Певица попробовала различные способы для достижения желаемого, и только в 39 сумела родить ребёнка.