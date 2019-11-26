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Антон Макарский 3 раза пытался уйти из семьи

Антон Макарский 3 раза намеревался уйти из своей семьи, однако им с женой всё же удалось сохранить брак и прожить вместе 20 лет. Певица Виктория Морозова привлекла внимание актёра при первой встрече, однако ввиду сложностей характера они неоднократно вступали в различные ссоры.

Антон Макарский встретил свою супругу во время кастинга. Спустя несколько дней он не представлял собственную жизнь без Виктории Морозовой. После этого период привыкания к особенностям друг друга стал достаточно сложным испытанием. Он признался, что, оказавшись в профессии, был сильно разочарован, поскольку реальность значительно расходилась с ожиданиями. Актёр чувствовал себя совершенно комфортно в армии, поэтому у него имелись определённые сомнения относительно выбора своего дальнейшего пути.

Макарский принимал участие в опереттах, снимался в клипах, озвучивал мультфильмы. Артист посещал различные шоу-программы на телевидении. Говоря о семейной жизни, Макарский отметил частые ссоры. Отношения он назвал «боями без правил». Актёр признался, что 3 раза уходил в первый год совместной жизни, однако супруга его возвращала. По прошлой привычке он уходил примерно на 5 дней. На протяжении 13 лет Виктория Морозова не имела возможности забеременеть. Певица попробовала различные способы для достижения желаемого, и только в 39 сумела родить ребёнка.

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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 12:00

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