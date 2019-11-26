Дочь Дмитрия Маликова Стефания пока не торопится выходить замуж





«Дочь сейчас полностью погружена в учебу. Она периодически знакомит меня с кавалерами, возможно думает о свадьбе. Но я к ней с советами не лезу, надеюсь, она сделает правильный выбор», - приводит слова Маликова портал «Дни.ру». Кроме того, по словам исполнителя, для него главное в будущем избраннике своей дочери только то, чтобы он любил и ценил ее, разделял интересы семьи. В то же время, утверждает Дмитрий Маликов, он совсем не расстроится, если его дочь и ее будущий супруг решат жить в гражданском браке. Данный факт для музыканта не имеет особого значения.Примечательно, что в 2020 году певец отметит свой 50-летний юбилей, по случаю которого уже в конце января должен состояться большой юбилейный концерт.