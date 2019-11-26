Врач рассказал о вреде спорта для курильщиков





Специалист отрицает миф о том, что курение и спортивные упражнения оказывают на организм нейтрализующий эффект. Он подчеркнул, что вредная привычка и физическая активность оказывают совершенное противоположное действие. «Занятие спортом делают тело крепче, улучшают состояние мышц и суставов, активизируют обменные процессы, способствуют лучшему насыщению кислородом. От курения мышцы и суставы становятся хуже, обменные процессы тормозятся, насыщение кислородом замедляется», - подмечает специалист. Также он предупреждает об опасности заблуждения, что при активном занятии спортом удастся нейтрализовать вредное воздействие никотина на организм. Стоит помнить, что нагрузка на органы дыхательной системы только увеличивается и сердце попросту может не выдержать.Более того, Валерий Лыков опровергает миф о том, что курение помогает снять стресс. «После очередной сигареты организм чувствует себя угнетенным от отравления дымом, а недостаток кислорода во время курительного процесса может лишь усилить стресс», - подмечает эксперт департамента здравоохранения.