Валентина Рубцова дала несколько эффективных бьюти-лайфхаков





Валентина Рубцова часто общается с фанатами в соцсетях и рассказывает о собственной программе тренировок. В новой публикации на интернет-платформе Instagram, актриса рассказала об используемых ею секретах для поддержания красивого тела. В первую очередь, звезда телесериала "СашаТаня" исключила из рациона рафинированный сахар и кондитерские изделия, получая глюкозу исключительно из фруктов. Также она следит за водным балансом, восстанавливая его питьем 2,5 литров чистой воды ежедневно.Что касается физических нагрузок, то, по признанию Рубцовой, у неё не хватает времени на спортзал из-за плотного рабочего графика. Однако, она пытается при любой возможности упражняться дома. Её комплекс занятий на час включает отжимание на кирпичах и сгибание пресса в 3 подхода по 20 раз, несколько тренировок для мышц спины, а затем пара асан из йоги, которые завершаются растяжкой. При этом, она выполняет их регулярно, не менее 5 раз в неделю. Если говорить о средствах по уходу за телом, то Рубцова пользуется натуральным крапивным шампунем, маской с аргановым маслом и сухим маслом для волос, а вот кожу протирает пятью кубиками льда.