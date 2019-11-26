АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Как встретить новогодние праздники без проблем с кислотным…
EUR 70.31 USD 63.76
Курс валют на 26.11.2019

Валентина Рубцова дала несколько эффективных бьюти-лайфхаков

Валентина Рубцова известна своей любовью к йоге и активному стилю жизни. Звезда телесериала "СашаТаня" дала несколько эффективных бьюти-лайфхаков.

Валентина Рубцова часто общается с фанатами в соцсетях и рассказывает о собственной программе тренировок. В новой публикации на интернет-платформе Instagram, актриса рассказала об используемых ею секретах для поддержания красивого тела. В первую очередь, звезда телесериала "СашаТаня" исключила из рациона рафинированный сахар и кондитерские изделия, получая глюкозу исключительно из фруктов. Также она следит за водным балансом, восстанавливая его питьем 2,5 литров чистой воды ежедневно.

Что касается физических нагрузок, то, по признанию Рубцовой, у неё не хватает времени на спортзал из-за плотного рабочего графика. Однако, она пытается при любой возможности упражняться дома. Её комплекс занятий на час включает отжимание на кирпичах и сгибание пресса в 3 подхода по 20 раз, несколько тренировок для мышц спины, а затем пара асан из йоги, которые завершаются растяжкой. При этом, она выполняет их регулярно, не менее 5 раз в неделю. Если говорить о средствах по уходу за телом, то Рубцова пользуется натуральным крапивным шампунем, маской с аргановым маслом и сухим маслом для волос, а вот кожу протирает пятью кубиками льда.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 10:32

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Врач рассказал о вреде спорта для…
У звезд телесериалов «Физрук» и «Кухня» Дмитрия Власкина и Анны Бегуновой родилась…
Ученые: Антиоксиданты защищают клетки организма от хлора в питьевой…
Валентина Рубцова дала несколько эффективных…
Ради Софии Ротару Андрей Разин перенес свой концерт в Ледовом дворце…
Стартовали продажи бюджетной копии Hyundai Santa Fe от…
Куликова поздравила Аверина с днём рождения подборкой нежных…
Эксперты назвали полезные и вредные продукты при…
Жена Джигана рассказала, что её дочь с нетерпением ожидает пополнения в…
Дешевая копия Jeep Wrangler получила внедорожную…
Как встретить новогодние праздники без проблем с кислотным…
Фильму «Весна на Заречной улице» исполнилось 63…
Медики предупредили об опасности переедания…
Звезда "Дом-2" Арсений Ефименков отрицает свой роман с Анной…
«Озорник»: Иосиф Пригожин повеселил поклонников фотографией с «вантузом» на…
Ведущая "Дом-2" Ксения Бородина недовольна критикой работы своего салона…
В интернете показали УАЗ «Буханку»…
Малышева рассказала о профилактике болезни…
Звезда "Дом-2" Алена Водонаева рассказала, что на месте жены Владимира Кузьмина подала бы на…
В мессенджере WhatsApp появится новая…
Давид Манукян может лишиться наследства из-за общения с ведущей "Дом-2" Ольгой…
Назван лучший сухофрукт, который защитит от…
Звезда "Дом-2" Рима Пенджиева опубликовала интимное фото из ванной…
Биологи: Бактериальные полимеры ускорили заживление…
Адвокат Дмитрия Тарасова: «Не от лучшей жизни он выставил свой дом на продажу и ездит на кредитной…
«Какие молодцы!»: Лиза и Гарри Галкины помогают в уборке родительского…
Компания Xiaomi представила портативную мини-кухню для завтраков…
«Скорее шизофреник, чем психопат»: Криминолог оценил личность главного героя фильма…
Ученые выяснили причину ухудшения обоняния с…
«На мужчину стал похож»: Лысый Филипп Киркоров удивил…
Lego выпустила набор для сборки легендарного Nissan GT-R…
Виктор Сухоруков рассказал о своей роли в нашумевшем фильме…
Искусственный интеллект прогнозирует эффективность…
Борис Корчевников не сдержал данное Анне Ковальчук обещание о…
Испанские ученые создали экофутболку, которая вырабатывает…
Ирина Пегова восхитила подписчиков утренней тренировкой с «животными…
Социологи: 9% жителей России не хотят заводить…
Актриса Мария Миронова вышла в свет впервые после…
Свыше 40% россиян отправляют свои интимные фото в…
Ксения Бородина никогда не появится в ток-шоу Собчак или Кудрявцевой из-за боязни…
Просмотреть все новости