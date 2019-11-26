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Куликова поздравила Аверина с днём рождения подборкой нежных фото

Мария Куликова поздравила Максима Аверина с днём рождения, опубликовав в Instagram подборку общих снимков. Актёр сегодня отмечает своё 44-летие и уже получает поздравления от своих коллег.

Актриса описала Аверина, процитировав Боба Дилана. Знаменитый музыкант описывал успех как возможность просыпаться и засыпать так, чтобы успевать сделать за время бодрствования вещи, которые действительно нравятся.

«Это же слова о тебе! С днём рождения!» - отметила знаменитость, подчеркнув свои дружеские отношения с именинником.

Подписчики крайне положительно отозвались о подборке кадров Куликовой и Аверина. На всех фото артисты запечатлены обнимающимися либо во время поцелуев. Поклонники Куликовой назвали фото милыми и трогательными.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 10:18

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