Куликова поздравила Аверина с днём рождения подборкой нежных фото

Актриса описала Аверина, процитировав Боба Дилана. Знаменитый музыкант описывал успех как возможность просыпаться и засыпать так, чтобы успевать сделать за время бодрствования вещи, которые действительно нравятся.- отметила знаменитость, подчеркнув свои дружеские отношения с именинником.Подписчики крайне положительно отозвались о подборке кадров Куликовой и Аверина. На всех фото артисты запечатлены обнимающимися либо во время поцелуев. Поклонники Куликовой назвали фото милыми и трогательными.