Куликова поздравила Аверина с днём рождения подборкой нежных фото
Мария Куликова поздравила Максима Аверина с днём рождения, опубликовав в Instagram подборку общих снимков. Актёр сегодня отмечает своё 44-летие и уже получает поздравления от своих коллег.
Актриса описала Аверина, процитировав Боба Дилана. Знаменитый музыкант описывал успех как возможность просыпаться и засыпать так, чтобы успевать сделать за время бодрствования вещи, которые действительно нравятся.
«Это же слова о тебе! С днём рождения!» - отметила знаменитость, подчеркнув свои дружеские отношения с именинником.
Подписчики крайне положительно отозвались о подборке кадров Куликовой и Аверина. На всех фото артисты запечатлены обнимающимися либо во время поцелуев. Поклонники Куликовой назвали фото милыми и трогательными.
Актриса описала Аверина, процитировав Боба Дилана. Знаменитый музыкант описывал успех как возможность просыпаться и засыпать так, чтобы успевать сделать за время бодрствования вещи, которые действительно нравятся.
«Это же слова о тебе! С днём рождения!» - отметила знаменитость, подчеркнув свои дружеские отношения с именинником.
Подписчики крайне положительно отозвались о подборке кадров Куликовой и Аверина. На всех фото артисты запечатлены обнимающимися либо во время поцелуев. Поклонники Куликовой назвали фото милыми и трогательными.