Жена Джигана рассказала, что её дочь с нетерпением ожидает пополнения в семье

Многодетная семья рэпера Джигана в скором времени пополнится еще одним малышом. 31-летняя Оксана Самойлова вполне возможно родит четвертую по счету дочь. Звездная пара уже воспитывает троих маленьких девочек: восьмилетнюю Ариелу, пятилетнюю Лею и двухлетнюю Майю. По словам жены исполнителя, последняя с наибольшим нетерпением ожидает появления брата или сестры. В новой публикации в соцсети Instagram молодая мама признается, что маленькая Майя часто "общается" с ребенком и очень радуется, когда тот пинается изнутри.Двухлетняя дочь постоянно просит Самойлову рассказать какую-либо страшную или забавную историю, а также мечтает о том, чтобы "малыш поскорее выпрыгнул". В то же время, Ариела и Лея особого трепета не испытывают, поскольку знакомы с тайной деторождения. А вот фанаты искренне ожидают расширения семейства и называют супругов идеальной парой и родителями. Кроме того, каждая публикация с участием детей приводит в восторг фолловеров, которые умиляются их быстрому взрослению.