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Ученые: Антиоксиданты защищают клетки организма от хлора в питьевой воде

Ученые обнаружили, что витамин С и галлат эпигаллокатехина (EGCG) защищают клетки организма от воздействия шестивалентного хлора в питьевой воде. Исследования показали, что антиоксиданты помогают противостоять токсинам и предотвращают мутации ДНК.
Ученые: Антиоксиданты защищают клетки организма от хлора в питьевой воде

Группа ученых из Университета Оливет Назарен в Бурбонне провела лабораторное исследование с целью изучить воздействие токсинов на клетки человеческого организма. Для этого эксперты подвергли биологический материал, взятый из двух типов тканей, действию разных концентраций шестивалентного хлора. Это позволило специалистам установить, что токсическое воздействие на организм оказывает доза от 200 частей на миллиард (ppb) или выше. При этом во второй части эксперимента ученые исследовали мутации ДНК в бактериях, которые подверглись подобному влиянию, и обнаружили, что витамин С и галлат эпигаллокатехина могут противостоять токсинам и предотвращать мутации ДНК. Как оказалось, даже воздействие высоких концентраций хлора можно купировать, увеличив дозировку аскорбиновой кислоты в количестве 10 частей на миллион (ч / млн) или EGCG при 15 ч / млн.

Ученым еще предстоит провести множество экспериментов, чтобы более детально изучить степень защиты, которую могут дать организму антиоксиданты, содержащиеся в киви, болгарском перце, цитрусовых и зеленом чае, однако уже сейчас понятно – подобные вещества являются крайне полезными для работы иммунной системы. Именно поэтому специалисты рекомендуют включить в рацион продукты, имеющие в своем составе витамин С и галлат эпигаллокатехина, чтобы защитить клетки тела от вредного воздействия хлора в питьевой воде.

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Наука
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 10:39

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