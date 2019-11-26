АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Как встретить новогодние праздники без проблем с кислотным…
EUR 70.31 USD 63.76
Курс валют на 26.11.2019

Эксперты назвали полезные и вредные продукты при диабете

Эксперты описали полезные и вредные при диабете продукты питания. Специалисты Фонда Умберто Веронези сообщили, что многие исследования имеют противоречивые доводы на эту тематику, однако определённые выводы всё же можно сделать.

В соответствии со словами экспертов, допустимость употребления фруктов для больных сахарным диабетом определяется гликемическим индексом. В то же время важно учитывать объём съеденного, поскольку общее количество углеводов, выработанных организмом из пищи, зачастую оказывается куда значимее качества. Иными словами, сладкие фрукты могут быть добавлены в рацион с определённой степенью осторожности. Для лиц с диабетом, порция сладких продуктов растительного происхождения не должна быть больше 15 г из перерасчета на углеводы.

В числе разрешенной продукции для больных сахарным диабетом стоит выделить груши, яблоки, клубнику, апельсины, абрикосы, малину, персики, фасоль, горох, чечевицу. Приём хурмы, бананов, инжира и винограда должен быть ограничены. Желательно отказаться от приёма сухофруктов, покрытых сиропом персиков, пюре из картофеля. Специалисты из Италии отмечают, что существует большая польза клетчатки. Стоит учитывать относительный уровень воздействия углеводов в составе продуктов питания на корректировку содержания глюкозы в крови. По этой причине апельсиновый сок отличается самым высоким гликемическим индексом, если проводить сравнение со свежим плодом.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 10:10

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Врач рассказал о вреде спорта для…
У звезд телесериалов «Физрук» и «Кухня» Дмитрия Власкина и Анны Бегуновой родилась…
Ученые: Антиоксиданты защищают клетки организма от хлора в питьевой…
Валентина Рубцова дала несколько эффективных…
Ради Софии Ротару Андрей Разин перенес свой концерт в Ледовом дворце…
Стартовали продажи бюджетной копии Hyundai Santa Fe от…
Куликова поздравила Аверина с днём рождения подборкой нежных…
Эксперты назвали полезные и вредные продукты при…
Жена Джигана рассказала, что её дочь с нетерпением ожидает пополнения в…
Дешевая копия Jeep Wrangler получила внедорожную…
Как встретить новогодние праздники без проблем с кислотным…
Фильму «Весна на Заречной улице» исполнилось 63…
Медики предупредили об опасности переедания…
Звезда "Дом-2" Арсений Ефименков отрицает свой роман с Анной…
«Озорник»: Иосиф Пригожин повеселил поклонников фотографией с «вантузом» на…
Ведущая "Дом-2" Ксения Бородина недовольна критикой работы своего салона…
В интернете показали УАЗ «Буханку»…
Малышева рассказала о профилактике болезни…
Звезда "Дом-2" Алена Водонаева рассказала, что на месте жены Владимира Кузьмина подала бы на…
В мессенджере WhatsApp появится новая…
Давид Манукян может лишиться наследства из-за общения с ведущей "Дом-2" Ольгой…
Назван лучший сухофрукт, который защитит от…
Звезда "Дом-2" Рима Пенджиева опубликовала интимное фото из ванной…
Биологи: Бактериальные полимеры ускорили заживление…
Адвокат Дмитрия Тарасова: «Не от лучшей жизни он выставил свой дом на продажу и ездит на кредитной…
«Какие молодцы!»: Лиза и Гарри Галкины помогают в уборке родительского…
Компания Xiaomi представила портативную мини-кухню для завтраков…
«Скорее шизофреник, чем психопат»: Криминолог оценил личность главного героя фильма…
Ученые выяснили причину ухудшения обоняния с…
«На мужчину стал похож»: Лысый Филипп Киркоров удивил…
Lego выпустила набор для сборки легендарного Nissan GT-R…
Виктор Сухоруков рассказал о своей роли в нашумевшем фильме…
Искусственный интеллект прогнозирует эффективность…
Борис Корчевников не сдержал данное Анне Ковальчук обещание о…
Испанские ученые создали экофутболку, которая вырабатывает…
Ирина Пегова восхитила подписчиков утренней тренировкой с «животными…
Социологи: 9% жителей России не хотят заводить…
Актриса Мария Миронова вышла в свет впервые после…
Свыше 40% россиян отправляют свои интимные фото в…
Ксения Бородина никогда не появится в ток-шоу Собчак или Кудрявцевой из-за боязни…
Просмотреть все новости