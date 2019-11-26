Эксперты назвали полезные и вредные продукты при диабете





В соответствии со словами экспертов, допустимость употребления фруктов для больных сахарным диабетом определяется гликемическим индексом. В то же время важно учитывать объём съеденного, поскольку общее количество углеводов, выработанных организмом из пищи, зачастую оказывается куда значимее качества. Иными словами, сладкие фрукты могут быть добавлены в рацион с определённой степенью осторожности. Для лиц с диабетом, порция сладких продуктов растительного происхождения не должна быть больше 15 г из перерасчета на углеводы.В числе разрешенной продукции для больных сахарным диабетом стоит выделить груши, яблоки, клубнику, апельсины, абрикосы, малину, персики, фасоль, горох, чечевицу. Приём хурмы, бананов, инжира и винограда должен быть ограничены. Желательно отказаться от приёма сухофруктов, покрытых сиропом персиков, пюре из картофеля. Специалисты из Италии отмечают, что существует большая польза клетчатки. Стоит учитывать относительный уровень воздействия углеводов в составе продуктов питания на корректировку содержания глюкозы в крови. По этой причине апельсиновый сок отличается самым высоким гликемическим индексом, если проводить сравнение со свежим плодом.