Фильму «Весна на Заречной улице» исполнилось 63 года
Сегодня исполняется 63 года с момента выхода фильма «Весна на Заречной улице». Хотя некоторые актеры добились успеха, многих ожидало забвение и алкоголизм.
Хотя кинокартина «Весна на Заречной улице», вышедшая в 1956 году, является типичной советской мелодрамой со счастливым концом, большинство сыгравших в ней актеров не может похвастаться личным счастьем. К примеру, хотя роль Саши Савченко принесла Николаю Рыбникову невиданный успех, сопровождавший его вплоть до 80-х годов, супруга актера Алла Ларионова провела последние годы в невероятной бедности после кончины кинозвезды в 1990 году. Менее драматичная участь постигла Нину Иванову, сыгравшую главную героиню. Несмотря на то, что дебютная роль сделала из неё общенациональную знаменитость, актриса не смогла найти себя в кинематографе и ушла из него в 1966 году. Сейчас она работает медсестрой и ухаживает за тяжелобольными, отказываясь общаться с журналистами.
Трагичной можно назвать биографию Юрия Белова, который не только попал в психбольницу, но и после выхода с учреждения начал злоупотреблять спиртным из-за невозможности вернуться на большую сцену. Его судьбу повторил собственный сын, многократно сидевший в тюрьмах и страдающий от алкоголизма. Стоит отметить, что некоторые артисты все же смогли пережить "лихие 90-е", и даже снимаются до сих пор. Таким является и Геннадий Юхтин, который появлялся в «Молодежке», «Каменской» и «Тайне дворцовых переворотов». Сейчас 87-летняя знаменитость занят съемками в фильме «Хор», премьера которого намечена на 2020 год. Он безмерно благодарен супруге за многолетнюю поддержку, без которой не смог бы продвинуться по карьерной лестнице.
Хотя кинокартина «Весна на Заречной улице», вышедшая в 1956 году, является типичной советской мелодрамой со счастливым концом, большинство сыгравших в ней актеров не может похвастаться личным счастьем. К примеру, хотя роль Саши Савченко принесла Николаю Рыбникову невиданный успех, сопровождавший его вплоть до 80-х годов, супруга актера Алла Ларионова провела последние годы в невероятной бедности после кончины кинозвезды в 1990 году. Менее драматичная участь постигла Нину Иванову, сыгравшую главную героиню. Несмотря на то, что дебютная роль сделала из неё общенациональную знаменитость, актриса не смогла найти себя в кинематографе и ушла из него в 1966 году. Сейчас она работает медсестрой и ухаживает за тяжелобольными, отказываясь общаться с журналистами.
Трагичной можно назвать биографию Юрия Белова, который не только попал в психбольницу, но и после выхода с учреждения начал злоупотреблять спиртным из-за невозможности вернуться на большую сцену. Его судьбу повторил собственный сын, многократно сидевший в тюрьмах и страдающий от алкоголизма. Стоит отметить, что некоторые артисты все же смогли пережить "лихие 90-е", и даже снимаются до сих пор. Таким является и Геннадий Юхтин, который появлялся в «Молодежке», «Каменской» и «Тайне дворцовых переворотов». Сейчас 87-летняя знаменитость занят съемками в фильме «Хор», премьера которого намечена на 2020 год. Он безмерно благодарен супруге за многолетнюю поддержку, без которой не смог бы продвинуться по карьерной лестнице.