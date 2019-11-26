Фильму «Весна на Заречной улице» исполнилось 63 года





Хотя кинокартина «Весна на Заречной улице», вышедшая в 1956 году, является типичной советской мелодрамой со счастливым концом, большинство сыгравших в ней актеров не может похвастаться личным счастьем. К примеру, хотя роль Саши Савченко принесла Николаю Рыбникову невиданный успех, сопровождавший его вплоть до 80-х годов, супруга актера Алла Ларионова провела последние годы в невероятной бедности после кончины кинозвезды в 1990 году. Менее драматичная участь постигла Нину Иванову, сыгравшую главную героиню. Несмотря на то, что дебютная роль сделала из неё общенациональную знаменитость, актриса не смогла найти себя в кинематографе и ушла из него в 1966 году. Сейчас она работает медсестрой и ухаживает за тяжелобольными, отказываясь общаться с журналистами.Трагичной можно назвать биографию Юрия Белова, который не только попал в психбольницу, но и после выхода с учреждения начал злоупотреблять спиртным из-за невозможности вернуться на большую сцену. Его судьбу повторил собственный сын, многократно сидевший в тюрьмах и страдающий от алкоголизма. Стоит отметить, что некоторые артисты все же смогли пережить "лихие 90-е", и даже снимаются до сих пор. Таким является и Геннадий Юхтин, который появлялся в «Молодежке», «Каменской» и «Тайне дворцовых переворотов». Сейчас 87-летняя знаменитость занят съемками в фильме «Хор», премьера которого намечена на 2020 год. Он безмерно благодарен супруге за многолетнюю поддержку, без которой не смог бы продвинуться по карьерной лестнице.