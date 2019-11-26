Медики предупредили об опасности переедания мандаринов





Врачи подчеркивают, что суточная норма предполагает приём в пищу не больше 4-х фруктов. В этом объёме при отсутствии аллергии либо индивидуальной непереносимости люди получат исключительно полезный эффект. Специалисты-диетологии отмечают, что в мандаринах небольшое количество калорий, а сами фрукты содержат много витамина С и различных микроэлементов.В случае переедания мандаринами может начаться аллергическая реакция. Среди иных негативных последствий отмечаются вздутие живота и обострение проблем ЖКТ. Эксперты рекомендуют тщательно мыть мандарины при помощи теплой воды, поскольку это позволит удалить вредные соединения, которыми довольно часто обрабатывают фрукты в целях защиты от насекомых-вредителей, а также повышения срока годности во время хранения и транспортировки.