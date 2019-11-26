Звезда "Дом-2" Арсений Ефименков отрицает свой роман с Анной Семенович
Несколько месяцев назад в личном аккаунте Instagram у звезды телевизионного реалити-проекта "Дом-2" Арсения Ефименкова появилось фото, где он изображен с Анной Семенович. В итоге ребятам начали приписывать роман, но сам Арсений утверждает, что у него нет никаких отношений с певицей.
Ко всему совсем недавно Анна Семенович рассказала о своих отношениях с таинственным мужчиной, который младше ее на 7 лет. Пользователи Сети тут же сопоставили факты и отметили, что Ефрименкову 32, а Семенович 39, значит у них точно роман.
Однако теперь эту связь отрицают оба. Анна Семенович говорит, что даже не знакома с Арсением Ефрименковым.
Арсений утверждает, что не понимает, откуда взялась подобная информация, тем более, что его публикация была сделана с помощью обычного фотошопа. По его словам, он просто пошутил.
Известно, что после того, как по Сети распространились такие слухи, то он и вовсе удалил этот снимок.
Ко всему совсем недавно Анна Семенович рассказала о своих отношениях с таинственным мужчиной, который младше ее на 7 лет. Пользователи Сети тут же сопоставили факты и отметили, что Ефрименкову 32, а Семенович 39, значит у них точно роман.
Однако теперь эту связь отрицают оба. Анна Семенович говорит, что даже не знакома с Арсением Ефрименковым.
Арсений утверждает, что не понимает, откуда взялась подобная информация, тем более, что его публикация была сделана с помощью обычного фотошопа. По его словам, он просто пошутил.
Известно, что после того, как по Сети распространились такие слухи, то он и вовсе удалил этот снимок.