Звезда "Дом-2" Арсений Ефименков отрицает свой роман с Анной Семенович





Ко всему совсем недавно Анна Семенович рассказала о своих отношениях с таинственным мужчиной, который младше ее на 7 лет. Пользователи Сети тут же сопоставили факты и отметили, что Ефрименкову 32, а Семенович 39, значит у них точно роман.Однако теперь эту связь отрицают оба. Анна Семенович говорит, что даже не знакома с Арсением Ефрименковым.Арсений утверждает, что не понимает, откуда взялась подобная информация, тем более, что его публикация была сделана с помощью обычного фотошопа. По его словам, он просто пошутил.Известно, что после того, как по Сети распространились такие слухи, то он и вовсе удалил этот снимок.