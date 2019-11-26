«Озорник»: Иосиф Пригожин повеселил поклонников фотографией с «вантузом» на голове

Само фото, к слову, было опубликовано на странице супруги продюсера, певицы Валерии. Лишь внимательно присмотревшись к самой фотографии, можно понять, что на самом деле на голове у 58-летнего Пригожина половинка от огромного бутафорского леденца, вроде чупа-чупса. Забавности этому снимку добавляет тот факт, что на супруге Валерии, кроме этого импровизированного вантуза, надет свитер, от люксового бернда Louis Vuitton. А в подписи под этой публикацией объявлен шуточный конкурс на «лучшую подпись к фото». Кому именно принадлежит эта идея, Валерии или самому Пригожину, сказать сложно, но фанатам явно понравилось.И понравилось настолько, что они оставили под этой публикацией огромное количество комментариев. «Louis Vuitton и вантуз – это прекрасно», «Словно вишенка на торте», «Озорник», «Чупа-чупс уже не тот», - пишут подписчики певицы.