Ведущая "Дом-2" Ксения Бородина недовольна критикой работы своего салона красоты





Известно, что Ксения Бородина является не только достаточно успешной и популярной телеведущей, но и занимается собственным бизнесом. У звезды есть свой салон красоты. А недавно одна из пользовательниц социальных сетей не просто побывала в этом салоне, но и записала видео, где рассказала о том, что обслуживание в нем оставляет желать лучшего. Свой ролик она разместила в интернете.Больше всего не Телеведущая просто на просто сделала вид, что в ее заведении все идеально и даже не попыталась найти компромисс с клиенткой или узнать, а почему мастер во время укладки использовал грязный инструмент, ведь именно этим больше всего и была возмущена посетительница.