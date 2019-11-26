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Малышева рассказала о профилактике болезни Заворотнюк

Елена Малышева рассказала о профилактике заболевания Анастасии Заворотнюк. Чтобы избежать рака мозга, требуется следовать ряду рекомендаций, нацеленных на уменьшение рисков появления этого недуга.
Малышева рассказала о профилактике болезни Заворотнюк

Какая именно болезнь у Заворотнюк, остаётся неизвестным, однако в интернете распространяются слухи именно о поражении онкологией. Елена Малышева отмечает, что обычно диагноз ставят на поздних стадиях развития болезни, поскольку изначально крайне сложно определить наличие проблемы со здоровьем мозга. Телеведущая отметила важные факторы, на которые нужно обратить пристальное внимание.

Во время сдавливания мозга у пациентов появляются заметные изменения в носогубных складках. Вдобавок, опухоль можно выявить по проблемам с отдельными функциями организма и речью. Практически любое заболевание можно вылечить на начальном этапе его появления. По этой причине важно проводить регулярные обследования. Не нужно искать симптомы самостоятельно, поскольку такого рода самодиагностика в подавляющем случае вызывает только нервозность, в не приносит пользу.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 08:47

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