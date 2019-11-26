В мессенджере WhatsApp появится новая функция





Отмечается, что функция под названием «Удаление сообщений» появилась с выходом в свет бета-версии WhatsApp 2.19.348, разработанной для устройств, работающих под управлением мобильной платформы Android OS. Более того, частично эта функция была реализована и в более ранних бета-версиях приложения мессенджера под другим названием – «Исчезающие сообщения». В тестовой же версии программы опция доступна для включения и находится во вкладке «Информация о контакте». Впрочем, точно такая же программная возможность присутствует также во вкладке под названием «Групповые настройки чата». Разница лишь в том, что воспользоваться функцией исчезающих сообщений во второй случае смогут исключительно администраторы групп и чатов.Что же касается простых пользователей, то им будет доступен выбор из разной продолжительности времени, в течение которого сообщение будет показываться пользователям. Впоследствии система автоматически удалит его. Произойдет это через год, месяц, неделю, сутки или просто через час.