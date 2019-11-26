Звезда "Дом-2" Алена Водонаева рассказала, что на месте жены Владимира Кузьмина подала бы на развод





Алена Водонаева отметила, возможно, у жены Владимира Кузьмина страх перед старостью. Однако она все равно не понимает, как можно не только просто принять мужчину, который изменил, но и знать, что он продолжает обеспечивать бывшую любовницу. Стоит отметить, что летом в прессе много писали о том, что Владимир Кузьмин женился на своей любовнице Светлане Карпухиной. Но позже выяснилось, что он вновь вернулся к своей законной супруге Екатерине Трофимовой, но продолжил помогать и бывшей пассии, снимая ей квартиру и давая деньги.Алена Водонаева дала совет Владимиру Кузьмину, чтобы он развелся и продолжил материально помогать всем своим бывшим. Помимо этого, модель отметила, что не понимает и его супругу, и на ее месте не стала бы терпеть подобное, а просто развелась.