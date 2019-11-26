Давид Манукян может лишиться наследства из-за общения с ведущей "Дом-2" Ольгой Бузовой
В Сети продолжают говорить о том, что между Давидом Манукяном и ведущей скандального телевизионного реалити-проекта "Дом-2" Ольгой Бузовой отношения. А теперь стало известно, что мама блогера угрожает ему лишением наследства, если он не прекратит какое-либо общение с популярной певицей.
Говорить о романе двух звезд начали после того, как Давид Манукян принял участие в съемках клипа "Лайкер". Однако и Давид, и Ольга не единожды отрицали любовную связь и говорили о том, что просто общаются, как друзья. Манукян даже подчеркивал, что после знакомства с Ольгой и правда может с ней пройти прогуляться или написать смс, но не более, чем дружеское.
Но после того, как подписчики молодого человека узнали о его связи с ведущей "Дом-2", то стали отписываться от его страницы. Ко всему не приняли Ольгу Бузову и родные, а также друзья парня. А недавно стало известно, что мама Давида Манукяна намерена лишить его наследства, потому что он общается с Ольгой Бузовой. На данный момент единственный выход для Давида - закончить общение со звездой, но сможет ли он так поступить, пока неизвестно.
Говорить о романе двух звезд начали после того, как Давид Манукян принял участие в съемках клипа "Лайкер". Однако и Давид, и Ольга не единожды отрицали любовную связь и говорили о том, что просто общаются, как друзья. Манукян даже подчеркивал, что после знакомства с Ольгой и правда может с ней пройти прогуляться или написать смс, но не более, чем дружеское.
Но после того, как подписчики молодого человека узнали о его связи с ведущей "Дом-2", то стали отписываться от его страницы. Ко всему не приняли Ольгу Бузову и родные, а также друзья парня. А недавно стало известно, что мама Давида Манукяна намерена лишить его наследства, потому что он общается с Ольгой Бузовой. На данный момент единственный выход для Давида - закончить общение со звездой, но сможет ли он так поступить, пока неизвестно.