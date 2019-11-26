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Звезда "Дом-2" Рима Пенджиева опубликовала интимное фото из ванной комнаты

Бывшая участница скандального телевизионного реалити-проекта "Дом-2" Рима Пенджиева разместила в Сети фото, которое было сделано в ванной комнате. Под постом девушка написала притчу.

Звезда "Дом-2" Рима Пенджиева опубликовала интимное фото из ванной комнаты

Снимок, который был сделан в одном полотенце в ванной, звезда "Дом-2" разместила в личном аккаунте Instagram. На фотографии у Римы Пенджиевой еле прикрыта грудь. Свой пост в интернете она дополнила по-настоящему философской притчей, которая называется "Обнаженная душа". В ней говорится о том, что к старцу пришла молодая девушка, которая всегда и всем старается помочь, но, несмотря на ее доброту, ей постоянно приходится сталкиваться с жестокостью.

Поклонники Римы Пенджиевой остались в восторге от такой публикации. Были и те, кто назвал девушку богиней, отметив, что Пенджиева тоже постоянно пытается всем помочь, но ее не всегда понимают.


Стоит отметить, что ранее Рима Пенджиева размещала фото со своим новым бойфрендом, которые были сделаны в Шарм-эль-Шейхе.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:16

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