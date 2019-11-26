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Адвокат Дмитрия Тарасова: «Не от лучшей жизни он выставил свой дом на продажу и ездит на кредитной машине»

Бывший супруг Ольги Бузовой футболист Дмитрий Тарасов продолжает ходатайствовать в суде о том, чтобы снизить алименты для первой дочери в размере 400 тысяч рублей, рассказал адвокат спортсмена. По словам юриста, на данный момент сумма для его клиента является просто неподъемной.
Адвокат Дмитрия Тарасова: «Не от лучшей жизни он выставил свой дом на продажу и ездит на кредитной машине»

В текущем году Дмитрий Тарасов потерял работу в футбольной команде "Локомотив" и долго восстанавливался после травмы колена. Тем не менее, по решению суда он должен ежемесячно выделять своей старшей дочери Ангелине алименты в размере 400 тысяч рублей. Учитывая свое нестабильное финансовое положение, спортсмен попросил суд уменьшить сумму алиментов, ведь она для него является просто таки неподъемной. Как отметил адвокат футболиста, на данный момент безработный Тарасов выплачивает кредит за дом, сумма ежемесячно составляет 250 тысяч рублей. В этом спортсмену помогает беременная супруга - модель Анастасия Костенко, у нее стабильный доход от рекламы в соцсети Instagram.

Более того, дом Дмитрий Тарасов никак не может продать, еще есть кредит за машину, а подписать контракт с каким-либо клубом у спортсмена не получается. Адвокат подчеркнул, что Тарасов ездит на взятой в кредит машине и продает дом вовсе не от хорошей жизни. Также он отметил, что за 10 лет спортсмен уже выплатил старшей дочери в качестве алиментов около 30 миллионов рублей. Экс-супруга футболиста Оксана Тарасова, как подметил юрист, нигде не работает, однако за это время успела купить две роскошные квартиры. Она так и не смогла предоставить в суде доказательства, что деньги с алиментов тратятся только на дочь Ангелину.

В семье Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко также есть общий ребенок - дочь Милана, которой недавно исполнился год. Модель ждет рождения еще одного ребенка, а для безработного обеспечивать троих детей, учитывая такой размер алиментов - это просто таки неподъемная ноша, заключил адвокат.

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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:07

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