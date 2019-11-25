Свыше 40% россиян отправляют свои интимные фото в интернет
Свыше 40% россиян посылают собственные интимные снимки в интернет. Около 8% пользователей столкнулись с утечкой персональных данных, включая изображения сексуального характера.
По данным аналитиков, 43% пользователей не склонны отправлять кому-либо собственные фото и видео интимного характера через интернет. Защитой персональных данных многие россияне оказались не заинтересованы. Порядка 16% пробуют обеспечить барьеры для блокирования действия посторонних приложений на устройствах при помощи антивирусных программ. Всего 11% применяют шифрование информации и сервисы VPN.
Половина участников опроса заявила об отсутствии привычки сохранять приватные данные на электронных носителях. Для 33% эти принципы не свойственны. Они поясняют собственную позицию тем, что не имеют ничего, требующего сокрытия.
По данным аналитиков, 43% пользователей не склонны отправлять кому-либо собственные фото и видео интимного характера через интернет. Защитой персональных данных многие россияне оказались не заинтересованы. Порядка 16% пробуют обеспечить барьеры для блокирования действия посторонних приложений на устройствах при помощи антивирусных программ. Всего 11% применяют шифрование информации и сервисы VPN.
Половина участников опроса заявила об отсутствии привычки сохранять приватные данные на электронных носителях. Для 33% эти принципы не свойственны. Они поясняют собственную позицию тем, что не имеют ничего, требующего сокрытия.
Общество
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 21:25