Свыше 40% россиян отправляют свои интимные фото в интернет





По данным аналитиков, 43% пользователей не склонны отправлять кому-либо собственные фото и видео интимного характера через интернет. Защитой персональных данных многие россияне оказались не заинтересованы. Порядка 16% пробуют обеспечить барьеры для блокирования действия посторонних приложений на устройствах при помощи антивирусных программ. Всего 11% применяют шифрование информации и сервисы VPN.Половина участников опроса заявила об отсутствии привычки сохранять приватные данные на электронных носителях. Для 33% эти принципы не свойственны. Они поясняют собственную позицию тем, что не имеют ничего, требующего сокрытия.