Ксения Бородина никогда не появится в ток-шоу Собчак или Кудрявцевой из-за боязни критики





Телеведущая и звезда проекта "Дом-2" Ксения Бородина в очередной раз пообщалась с поклонниками и ответила на вопрос, почему она до сих пор не приняла участие в шоу "Осторожно, Собчак" или "Секрет на миллион", как это делают другие звезды российского шоу-бизнеса. Знаменитость объяснила, что прекрасно знает, как на самом деле происходит организация подобных программ.Ксения Бородина отметила, чтобы герой не оказался скучным телезрителям, он должен либо сам раскритиковать кого-то, либо терпеть критику в свой адрес, в ином случае популярным выпуск не станет. Сама телеведущая, по ее словам, к такому шагу не готова и вряд ли когда-нибудь согласится на подобное.