Актриса Мария Миронова вышла в свет впервые после родов

Примечательно, что 46-летняя Мария Миронова продолжает скрывать отца своего ребенка от общественности. Лишь однажды знаменитость позволила себе небольшой комментарий по поводу своего избранника. Тогда она заявила, что связала свою жизнь с мужчиной по имени Андрей и поделилась некоторыми подробностями о нем. «Чтобы развеять слухи, скажу, что официальный брак был зарегистрирован в Греции. Женились после двух лет совместной жизни. Мой супруг и отец ребенка занимает должность директора по развитию крупной российско-японской компании, которая специализируется на медицинских технологиях. Он не является японцем, его зовут Андрей», - поделилась незадолго до родов Миронова, специально опубликовав пост по этому поводу на своей страничке в социальной сети Instagram.