Жизнь под турецким солнцем обернулась для Дарьи Пынзарь пигментными пятнами





Экс-участница и звезда проекта "Дом-2" Дарья Пынзарь на протяжении двух лет живет в Алании, откуда публикует много фотографий в купальнике. Недавно супруга Сергея Пынзаря призналась, что прилетела в Москву, чтобы пройти несколько сеансов у косметолога, ведь за границей нет хороших специалистов в этой сфере.Как оказалось, Дарья Пынзарь страдает от пигментных пятен, появившихся вследствие жизни под солнцем. Теперь ее кожа требует особого ухода, более того, звезде и вовсе нельзя загорать. Сама Дарья Пынзарь отметила, она не представляет, как удержится от загара, ведь лежать и греться на пляже очень любит.