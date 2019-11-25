Ученые: Двигательная активность замедляет развитие рака





К исследованию, проведенному специалистами Института онкологических заболеваний Дана-Фарбер, были привлечены 1200 пациентов с последней или метастатической стадией колоректального рака. В самом начале наблюдений пациентов попросили заполнить анкету, которая касается их физической активности в последние месяцы. После этого эксперты провели анализ еженедельного уровня физической активности каждого отдельного человека, связав этот показатель с тем, как протекает заболевание. По итогам статистического анализа удалось выяснить, что у пациентов, которые не пренебрегали активностью, вероятность прогрессирования опасного заболевания оказалась примерно на 20% ниже. В то же время, отмечают специалисты, очень важно, чтобы положительный эффект достигается в том числе при менее интенсивных упражнениях, в числе которых они выделили подъем по лестнице, ходьбу и прочее. Главное условие заключается в том, чтобы человек выполнял подобные упражнения хотя бы несколько часов в неделю.Кроме того, как оказалось, повышенная двигательная активность не только замедляет темпы развития онкологического новообразования, но еще и обеспечивает пациентам возможность лучше перенести терапию. У людей с высокой подвижностью риски развития серьезных побочных эффектов от химиотерапии сокращается примерно на треть, утверждают авторы исследования.