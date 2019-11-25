Участницы проекта "Дом-2" Анастасия Стецевьят и Татьяна Строкова подрались на Лобном месте





Участница проекта "Дом-2" Анастасия Стецевьят снова осталась одна, девушке не понравились претенденты на ее сердце и всех она отправила обратно за стены проекта. Татьяна Строкова на подобное решение коллеги по реалити-шоу молчать не стала и предложила ей покинуть Периметр, чтобы не занимать место и дать шанс кому-то новенькому.Тем не менее, Анастасии Стецевьят, видимо, подобный совет не понравился, она заявила, что непременно уйдет с проекта, но только не раньше того времени, когда его покинет Татьяна Строкова. Блондинка и брюнетка вцепились друг другу в волосы и подрались, хотя их пытались разнять другие участники.