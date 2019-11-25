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Анна Семенович закрутила роман со звездой «Дома-2» Арсением Ефименковым

Фанаты Анны Семенович твердо уверены, что она закрутила роман с Арсением Ефименковым, который ранее был участником телевизионного реалити-проекта "Дом-2".

Анна Семенович закрутила роман со звездой «Дома-2» Арсением Ефименковым

Стоит отметить, что совсем недавно Анна Семенович рассказала, что уже практически год состоит в отношениях. От этого человека она даже хочет родить ребенка. Однако называть имя своего нового возлюбленного звезда пока не стала. Пользователи Сети предположили, что этим таинственным возлюбленным может быть Арсений Ефименков.

Такое предположение они озвучили, когда в интернете появились снимки, где они запечатлены вместе. Интерес вызвали и хештеги, которые были написаны под фото, а именно «впарижеслюбимой» и «певичкамоя».


Напомним, что ранее Анна Семенович в программе "Секрет на миллион" рассказала, что на протяжении 7 лет состояла в отношениях с влиятельным и богатым человеком, но в итоге его увела другая женщина. Сейчас Анна отмечает, что она абсолютно счастлива.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 21:03

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