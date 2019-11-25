Ксения Собчак призналась, что уединялась на Бали с богатым спонсором





Ксения Собчак рассказала, что действительно летала на Бали на встречу с богатым спонсором, о чем никто не знал, пока слухи не подтвердил Алексей Навальный, который якобы видел звезду на индонезийском острове. Тогда телеведущая отрицать не стала и призналась, что действительно была там. Только летала она не для того, о чем все подумали.В то время Ксения Собчак готовилась к участию в выборах президента, а на Бали летала исключительно, чтобы получить деньги от спонсора. Тогда некий мужчина действительно, по словам светской львицы, дал ей внушительную сумму на предвыборную кампанию. У партнера знаменитости были такие принципы, согласно которым, он должен был лично увидеть человека, которому дает деньги и пообщаться с ним.