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Ксения Собчак призналась, что уединялась на Бали с богатым спонсором

Телеведущая и эпатажная светская львица Ксения Собчак стала первой гостьей в новом шоу «Хейт-ток», где по задумке редакторов пообщалась со своими хейтерами и ответила на некоторые вопросы. Так, вокруг звезды ходили слухи, якобы она встречалась с мужчинам за деньги и телеведущая не стала отрицать, что действительно уединялась на Бали с богатым спонсором.
Ксения Собчак призналась, что уединялась на Бали с богатым спонсором

Ксения Собчак рассказала, что действительно летала на Бали на встречу с богатым спонсором, о чем никто не знал, пока слухи не подтвердил Алексей Навальный, который якобы видел звезду на индонезийском острове. Тогда телеведущая отрицать не стала и призналась, что действительно была там. Только летала она не для того, о чем все подумали.

В то время Ксения Собчак готовилась к участию в выборах президента, а на Бали летала исключительно, чтобы получить деньги от спонсора. Тогда некий мужчина действительно, по словам светской львицы, дал ей внушительную сумму на предвыборную кампанию. У партнера знаменитости были такие принципы, согласно которым, он должен был лично увидеть человека, которому дает деньги и пообщаться с ним.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 20:45

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