Звезда "Дом-2" Ольга Рапунцель отрицает наличие у нее квартиры в Москве





Впервые эту информацию озвучила Майя Донцова, она заявляет, что об этом ей рассказала сама жена Дмитрия Дмитренко. Позже сведения о жилье в столице подтвердили и другие "жители" телестройки. Сама же Ольга Рапунцель комментирует данную ситуацию иначе, и утверждает что жилплощади в Москве у нее нет, как и денег на покупку недвижимости. Также звезда реалити-шоу поделилась, что они с мужем копят средства на приобретения жилья в будущем, но пока денег на осуществление мечты не хватает.Соседи семейства Рапунцель подозревают, что данную квартиру супруги могли приобрести в ипотеку.Ольга напрочь отказывается подтверждать данную информацию и заявляет, что это все происки конкурентов в преддверии финала конкурса "Человек Года", ведь у нее собралась мощная поддержка телезрителей со всей страны и за ее пределами. Да и к тому же беременность Ольги Рапунцель вторым ребенком увеличивает все шансы на получение главного приза в конкурсе - квартиры в Москве.