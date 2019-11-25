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Звезда "Дом-2" Ольга Рапунцель отрицает наличие у нее квартиры в Москве

Накануне финала конкурса " Человек Года" на "Доме-2" начали появляться слухи о том, что у звезды телестройки Ольги Рапунцель имеется квартира в Москве.


Впервые эту информацию озвучила Майя Донцова, она заявляет, что об этом ей рассказала сама жена Дмитрия Дмитренко. Позже сведения о жилье в столице подтвердили и другие "жители" телестройки. Сама же Ольга Рапунцель комментирует данную ситуацию иначе, и утверждает что жилплощади в Москве у нее нет, как и денег на покупку недвижимости. Также звезда реалити-шоу поделилась, что они с мужем копят средства на приобретения жилья в будущем, но пока денег на осуществление мечты не хватает.

Соседи семейства Рапунцель подозревают, что данную квартиру супруги могли приобрести в ипотеку.

Звезда "Дом-2" Ольга Рапунцель отрицает наличие у нее квартиры в Москве

Ольга напрочь отказывается подтверждать данную информацию и заявляет, что это все происки конкурентов в преддверии финала конкурса "Человек Года", ведь у нее собралась мощная поддержка телезрителей со всей страны и за ее пределами. Да и к тому же беременность Ольги Рапунцель вторым ребенком увеличивает все шансы на получение главного приза в конкурсе - квартиры в Москве.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 20:53

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