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Участник проекта "Дом-2" Федор Стрелков довел до слез беременную Ольгу Рапунцель

Участник проекта "Дом-2" Федор Стрелков довел Ольгу Рапунцель до слез во время общего собрания на Лобном месте. Молодой человек не выбирал выражения, несмотря на положение звезды.
Участник проекта "Дом-2" Федор Стрелков довел до слез беременную Ольгу Рапунцель

Участник проекта "Дом-2" Федор Стрелков вместе с Ольгой Рапунцель продолжает бороться за главный приз в конкурсе "Человек года". На Лобном месте молодой человек довел будущую мамочку до слез, несмотря на ее положение. Он снова упрекнул супругу Дмитрия Дмитренко в том, что она никак не может найти общий язык с коллективом, хотя находится на реалити-шоу уже на протяжении четырех лет.

Не забыл Федор Стрелков упомянуть и то, что Ольга Рапунцель якобы грубо общается со своими поклонниками в социальных сетях. Ольга Рапунцель критики не выдержала и расплакалась, закрыв лицо руками. Она обратилась к молодому человеку, ответив, что он не видел, сколько на самом деле у звезды подписчиков в социальных сетях и комментариев.

Федор Стрелков также отметил, что Ольга Рапунцель за все годы мало изменилась, намекая на ее скандальный характер и вспыльчивость.

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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 20:35

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